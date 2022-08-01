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    NATO Kosova Gücü: İstikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazırız

    NATO Kosova Gücü: İstikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazırız

    NATO'nun Kosova'daki görev gücü, bölgede istikrarın tehlikeye düşmesi durumunda göreve hazır olduklarını açıkladı.
    • 01.08.2022 - 01:14
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    Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine de Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

    Sırbistan'dan dezenformasyon uyarısı

    Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece açıklama yapması beklenirken, NATO'dan bir duyuru geldi.

    Kosova'da siren sesleri duyuldu - VİDEO

    "İstikrar tehlikeye girerse müdahaleye hazırız"

    AA'nın haberine göre; NATO'nun Kosova Gücü, Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıkladı.

    NATO Kosova Gücü: İstikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazırız #1

    NATO Kosova Gücü: İstikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazırız #2

    NATO Kosova Gücü: İstikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazırız #3


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