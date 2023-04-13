NATO, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı NATO, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini kınadığını bildirdi.

AA

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını duyurmuş, Japon Denizi yönüne fırlatılan kıtalar arası balistik füzenin yeni tip bir silah sistemi olabileceği ileri sürülmüştü.

NATO Sözcü Yardımcısı Dylan White, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

"Balistik füze programlarını terk etmeliler"

Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri rekor sayıda balistik füze fırlattığını söyleyen White şu ifadeleri kullandı:

Pyongyang'ın bu provokasyonları bölgesel uluslararası güvenliğe zarar vermektedir. Kuzey Kore bu umursamaz tavrına son vermeli, yasa dışı nükleer ve balistik füze programlarını terk etmeli, iyi niyetle diplomasiye izin vermelidir.

White, NATO'nun ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile güçlü dayanışma içinde olduğunu vurguladı.