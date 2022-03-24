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NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı
Askeri ittifaka üye ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya geldi. Liderler, aile fotoğrafı için toplanırken, Erdoğan ile Biden ayaküstü bir süre sohbet etti.
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 12:27
- Güncelleme : 24.03.2022 - 13:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.
Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
NATO LİDERLERİ BİR ARADA
Görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle ayaküstü bir süre sohbet etti.
NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı VİDEO
ERDOĞAN VE BIDEN AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ
Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da yer aldı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı.
İki liderin samimi diyaloğu kameralara yansıdı.