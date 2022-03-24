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NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Askeri ittifaka üye ülkelerin liderleri Brüksel'de bir araya geldi. Liderler, aile fotoğrafı için toplanırken, Erdoğan ile Biden ayaküstü bir süre sohbet etti.