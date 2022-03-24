İngiltere Başbakanı Johnson, aile fotoğrafı için toplanılan alanda konuşacak kimseyi bulamadı.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Liderler, zirve kapsamında geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin yapılacağı alana geçti.

YALNIZ JOHNSON KAMERAYA YANSIDI

Tüm liderlerin yerlerini almasının beklendiği anlarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson kameralara yansıdı.

NATO ülkelerinin liderleri birbirleriyle selamlaşıp, kendi aralarında ayaküstü sohbet etti. Ancak Johnson, bir süre konuşacak kimseyi bulamadı.

"KİMSE KONUŞMAK İSTEMEDİ"

Başbakan Johnson'ın, elleri cebindeyken etrafa bakarak diyalog kuracak lider araması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye ilişkin "Hiç kimse NATO Zirvesi'nde Johnson ile konuşmak istemedi", "Ahbap bulamadı" şeklinde yorumlar yapıldı.

2001'DE DÜZENLENEN NATO ZİRVESİ

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 2001 yılında gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katılmış, objektiflere yansıyan bir karede ise Ecevit'in yalnız kaldığı görülmüştü.

NATO Liderler Zirvesi'nde Boris Johnson'ın yalnızlığı ViDEO