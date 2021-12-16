NATO: Rusya, Ukrayna sınırına asker yığıyor

Genel Sekreter Stoltenberg, askeri yığınak konusunda Moskova'yı uyardı. Stoltenberg, Ukrayna'ya saldırının yüksek bedeli olacağını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, NATO'nun da gündeminde yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"RUSYA ASKERİ YIĞINAĞINI DURDURMADI"

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yoğunlaşmasının sürdüğünü belirtti.

"Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu yığınağın hiçbir haklı sebebi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

"CİDDİ SONUÇLARI VE YÜKSEK BEDELİ OLACAK"

Stoltenberg, yığınağı provokatif ve istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır."