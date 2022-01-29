NATO: Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya muharip birlik konuşlandırmayı planlamadıklarını ancak olası saldırısı halinde Rusya'nın ciddi sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'da konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri birlik sayısını artırmaya hazır olduğunu, Rusya'nın Belarus'a asker ve silah sevkiyatını yakından izlediklerini dile getirdi.

"EN KÖTÜSÜ İÇİN DE HAZIRIZ"

Rusya'nın Belarus'ta binlerce savaşa hazır birlik, uçak ve S-400 silah sistemleri konuşlandırdığına dikkati çeken Stoltenberg, diplomatik çözümden yana olduklarını ancak siber saldırı, sabotaj ve Ukrayna'nın işgali de dahil olmak üzere en kötüsü için de hazırlıklı olduklarını belirtti.

"UKRAYNA'YA MUHARİP BİRLİK GÖNDERMEYECEĞİZ"

Stoltenberg, "Ukrayna'ya muharip birlikler konuşlandırmayı planlamıyoruz." dedi ve Ukrayna ordusunun 2014'ten daha iyi eğitilmiş ve donatılmış olduğunu söyledi.

"RUSYA, NATO'NUN DOĞUSUNDA VARLIĞINI ARTIRDI"

NATO Genel Sekreteri, 2014'ten bu yana Ukrayna'ya desteğin arttığını, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulandığını ve NATO'nun doğusundaki varlığını artırdığını ifade ederek, Rusya'nın sınırlarında daha az NATO gücü istediğini ancak tam tersini elde ettiğini dile getirdi.

"RUSYA, UKRAYNA HAKKINDA NET DEĞİL"

Rusya'nın olası saldırısının ciddi yaptırımları beraberinde getireceği uyarısını tekrarlayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili planları hakkında netlik olmadığını söyledi.

"MÜTTEFİKLER ARASINDA FARKLILIKLAR VAR"

Stoltenberg, Ukrayna'ya ne tür destek verilmesi gerektiği konusunda "müttefikler arasında bazı farklılıklar olduğunu" itiraf etti.

Ukrayna'ya ABD, İngiltere ve Kanada silah ve askeri eğitim sağlarken Almanya ve Fransa gibi ülkeler buna sıcak bakmıyor.