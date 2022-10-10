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    NATO üye ülkelerin savunma bakanlarını toplantıya çağırdı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarının ardından NATO Savunma bakanları, acil olarak toplantıya çağrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:55
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    NATO üye ülkelerin savunma bakanlarını toplantıya çağırdı

    Rusya'nın kontrolündeki Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüdeki patlamadan sonra Rusya, bugün misilleme yaptı.

    Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok noktası, hassas ve uzun menzilli füzelerle vuruldu.

    11 kişi öldü

    Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin ofisinin bulunduğu sokak ve Almanya Büyükelçiliği binasının da isabet aldığı saldırıda 11 kişi ölürken, 100'e yakın Ukraynalı da yaralandı.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurdu.

    Konuya ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise belirledikleri stratejik hedefleri yok ettiklerini söyledi.

    Ukrayna’nın Türk Akım doğalgaz boru hattını vurmayı denediğini dile getiren Putin, “Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri aynı ölçekte sert olacaktır.” dedi.

    NATO'dan savunma bakanlarına acil toplantı çağrısı

    Tüm bu gelişmelerin ardından NATO ve Avrupa ülkelerinden, yaşanan saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı gerekçesiyle art arda kınama açıklamaları geldi.

    Tepkilerin ardından da NATO, üye ülkelerin savunma bakanlarını acil olarak toplantıya çağırdı.

    NATO üye ülkelerin savunma bakanlarını toplantıya çağırdı #1


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