NATO üyesi olmak isteyen İsveç'in gözü Türkiye seçimlerinde Temmuz ayındaki NATO zirvesinden beklentisi olan İskandinav ülkesinde, 14 Mayıs seçiminin sonucu bekleniyor.

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Katar merkezli Al Jazeera, 14 Mayıs seçimlerini ve Ankara'nın iade taleplerini henüz karşılamayan İsveç'in NATO'ya üyelik beklentisini ele aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, PKK üyelerine sığınak olmakla suçladığı Stockholm yönetimine karşı tavır aldığı anımsatıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, mart ayında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini seçimlerden sonra onaylayacağını umduğunu söylediği belirtildi.

İsveç, Türkiye'yi takip ediyor

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de benzer bir görüşü paylaştı. Al Jazeera'ya konuşan Bildt, şöyle dedi:

Türkiye ile Stockholm'ün karşılamak için elinden gelen her şeyi yaptığı bazı talepleri ele almamız gereken bir muhtıra imzaladık.



Ancak şu anda, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Türkiye'yi kimin yöneteceğine dair netlik kazanana kadar herhangi bir onay söz konusu değil.

Temmuz beklentisi

Bildt, "Bu nedenle, seçimlerden sonra ne olacağını dört gözle bekliyoruz." dedi.

İsveç'in eski lideri, "Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinden önce hızlı bir onay olacağını umuyoruz." diye ekledi.