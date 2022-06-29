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    NATO zirvesi bugün yapılacak

    Madrid'de bugün gerçekleştirilecek olan NATO zirvesinde önemli konuların görüşülmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 06:39
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:22
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    NATO zirvesi bugün yapılacak

    İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan NATO zirvesinde genel olarak 5 önemli başlık ele alınacak.

    Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte savunma anlamında birliktelik sergileyen NATO ülkeleri için zirvenin önemi büyük.

    Zirvede Rusya-Ukrayna savaşı ön plana çıkıyor

    Öne çıkan 5 başlık ise şu şekilde:

    - Ukrayna savaşında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmak,

    - Ukrayna üzerinde birliğin korunması

    - Baltık ülkelerinin güvenliğini sağlamak

    - Finlandiya ve İsveç'in katılımına onay verilmesi

    - Savunma harcamalarında acil artış

    Savunma harcamaları

    NATO Genel Sekreteri'nden zirve öncesi yapılan açıklamaya göre de müttefiklerden dokuzu savunma harcamalarında yüzde 2 hedefe ulaşmış ya da geçmiş durumda.

    NATO zirvesi bugün yapılacak #1

    NATO kuvvetlerinin sayısı 300 bine çıkacak

    Kalan 19'u ise 2024'e kadar bu hedefi tutturma sözü verdi. NATO Mukabele Kuvveti'ni dönüştüreceklerini söyleyen Stoltenberg, yüksek hazırlıklı kuvvetlerin sayısını 300 bin üzerine çıkaracaklarını duyurdu.

    NATO mukabele kuvvetinin yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı da kritik maddelerden biri olarak görülüyor.

    NATO zirvesi bugün yapılacak #2

    Türkiye'nin güvenlik endişeleri

    Zirvede, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çaba gösterilecek. Uzmanlara göre, bu iki ülke ittifaka alınırsa, Baltık Denizi etkin bir şekilde sekiz üye ülke tarafından sınırlanan, birleşik bir hava savunması ve entegre füze sistemi ile "NATO Gölü" haline gelecek.

    NATO zirvesi bugün yapılacak #3


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