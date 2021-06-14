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    NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kiryakos Miçotakis'ten görüşme

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.06.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 18:22
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    NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kiryakos Miçotakis'ten görüşme

    NATO Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürdü.

    NATO karagahındaki toplantıya katılan Erdoğan, ardından bazı ülkelerin liderleriyle bir araya geldi.

    ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

    Erdoğan, bu kapsamda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin, şu dakikalarda devam ettiği kaydedildi.

    SONA ERDİ

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiryakos Miçotakis ile görüştü VİDEO

    NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kiryakos Miçotakis ten görüşme #1

    NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kiryakos Miçotakis ten görüşme #2

    NATO Zirvesi nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kiryakos Miçotakis ten görüşme #3

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