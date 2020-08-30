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NATO'da görevli Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

NATO'da görevli Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

NATO üssünde görev yapan Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi tarafından tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.