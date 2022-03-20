NATO'dan Avrupa'nın doğu sınırlarını güçlendirme hamlesi

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petrov, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Bulgaristan'a zırhlı birlik göndereceğeni söyledi. Fransa ise Estonya'ya askeri yardım yaptı.

Fransa'nın "Mirage 2000-5F" savaş uçakları, NATO bünyesinde Estonya'nın güvenliği için oluşturulan görev gücüne katıldı.



Fransa, Estonya'nın talebi üzerine Baltık ülkesine asker de gönderdi. Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla birlikte Tapa askeri üssündeki Danimarkalı ve İngiliz askerlere katıldı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın doğu ve güneydoğu sınırlarını güçlendirmeye başladı. Müttefikler sınırdaki ülkelere takviye gemi, uçak ve asker gönderiyor.

"BÜTÜN NATO MÜTTEFİKLERİ İÇİN GÜÇLÜ BİR SİNYAL"

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de Bulgaristan'daydı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile bir araya geldi.

Petkov, Austin ile ortak basın toplantısında ABD'nin Bulgaristan'a Stryker zırlı mekanize birliği sağlamayı kabul ettiğini söyledi. "Bu, bütün NATO müttefikleri için güçlü bir sinyal" dedi.

NATO'DAN UKRAYNA'YA 20 BİNDEN FAZLA SİLAH YARDIMI

Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın müttefiki olan ve artık NATO ve AB üyesi olarak Bulgaristan, topraklarında, çok uluslu bir NATO muharip birliği kurulacağını duyurmuştu. Birliğe, diğer NATO ülkelerinin de destek vermesi bekleniyor.



NATO, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya da 20 binden fazla silah gönderdi. Ancak çatışmanın Ukrayna dışına taşmasını önlemek için asker göndermeye ya da uçuşa yasak bölge uygulamaya yanaşmıyor.