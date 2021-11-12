NATO’dan Belarus’a kınama

NATO, Belarus tarafından yapay şekilde oluşturulan düzensiz göçün komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını kınadı.

NATO'dan son dönemde Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklama geldi.

NATO’dan yapılan açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya'yı hedef alan hibrit saldırıların parçası olarak yapay şekilde oluşturulan düzensiz göçün komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri yer aldı.

NATO, 'POLONYA, LİTVANYA VE LETONYA' İLE DAYANIŞMA İÇİNDE

Belarus’un söz konusu eylemlerinin savunmasız insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, “NATO, Polonya, Litvanya, Letonya ve etkilenen diğer müttefik ülkelerle dayanışma içinde. NATO, uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon gerektiren bir duruma yanıt olarak müttefikler tarafından bireysel ve toplu olarak alınan temel değerler ve geçerli uluslararası hukuk rehberliğinde alınan önlemleri destekliyor” denildi.

"İTTİFAKIN GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLEMERİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Belarus’un, Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırlarda gerilimi tırmandırması ve provokasyon riskine karşı tetikte olacağız ve ittifakın güvenliği üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğiz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca, Belarus'a söz konusu eylemlerine son vermeye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.