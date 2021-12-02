NATO'dan geri adım: Nükleer silahları taşımayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını açıkladı.

Almanya'daki nükleer silahları Avrupa'nın doğusundaki ülkelere konuşlandırabileceklerini söyleyerek tartışmalara neden olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geri adım attı.

LUKAŞENKO'NUN NÜKLEER SİLAR RESTİ

Çevrimiçi olarak düzenlenen Reuters Next konferansına katılan Stoltenberg'e Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun NATO'nun bu adımı atması halinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'den Belarus'a nükleer silah yerleştirmesini isteyeceği yönündeki açıklaması soruldu.

"SİLAH KONUŞLANDIRMAYACAĞIZ"

Stoltenberg, "Çok uzun yıllar içinde çerçeveleme kapsamında halihazırda nükleer silah bulunan ülkelerin dışında yeni ülkelere nükleer silah konuşlandırma planımız yok" yanıtını verdi.

STOLTENBERG NE DEMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.

Stoltenberg'e yanıt veren Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.