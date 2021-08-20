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    NATO'dan 'Kabil' açıklaması: Türkiye anahtar rol oynuyor

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Özellikle, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum" dedi.
    • AA
    • 20.08.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 18:06
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    NATO'dan 'Kabil' açıklaması: Türkiye anahtar rol oynuyor

    NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantı düzenledi.

    Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

    Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:

    "TÜRKİYE ANAHTAR BİR ROL OYNAMAKTA"

    "Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. 24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız."

    NATO dan Kabil açıklaması: Türkiye anahtar rol oynuyor #1

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