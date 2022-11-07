NATO’dan Kosova ve Sırbistan’a çağrı: Gerginliği tırmandırmayın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka gerilimi yeniden alevlenirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

"İkisini de gerilimi tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdım"



İHA'nın haberine göre, sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, “İkisini de gerilimi tırmandırabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırdım. Diyalog, ilerlemenin tek yoludur” ifadelerini kullanarak, NATO Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) tetkikte olduğunu kaydetti.





Sırplar Kosova kurumlarını boykot etmişti

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka krizi sonrası Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümeti anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimleri boykot edeceklerini açıklamıştı.

Dün Kosova’nın kuzeyindeki Jarinje ve Brnjak sınır karakollarında çalışan Kosovalı 300 Sırp polis, bugün ise Ekim 2021'de yapılan seçimlerde anayasal olarak Sırplara ayrılan meclisteki 10 sandalyeyi kazanan Sırp Listesi Partisi’nin milletvekilleri istifa ettiklerini açıklamıştı.

İki ülke arasında gerilim artmıştı

Kosova yönetiminin ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova plakasına sahip olma zorunluluğu getirmesi Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.



