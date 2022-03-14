NATO'dan, Litvanya’ya ilave asker gönderme kararı

Litvanya Savunma Bakanlığı, NATO'nun binlerce asker göndereceğini duyurdu. Askerlerin yerleştirileceği noktalar belli oldu.

Rusya, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine saldırı düzenlerken, bölgede tansiyon gün geçtikçe yükseliyor.

ABD, NATO topraklarına saldırması halinde Rusya'ya karşılık verileceği konusunda uyardı.

AVRUPA'NIN DOĞUSUNDA RUSYA ALARMI

NATO üyesi Polonya'nın sınırına yakın bir noktaya gerçekleştirilen son saldırının ardından söz konusu askeri ittifak alarm durumuna geçti.

Buna göre NATO, Avrupa'nın doğusundaki ülkelerden olan ve Belarus ile sınırı bulunan Litvanya'ya ilave asker gönderecek.

NATO BİNLERCE ASKER GÖNDERECEK

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO’nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.

BELARUS SINIRINDAKİ KAMPLARA YERLEŞECEKLER

Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.



