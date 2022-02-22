NATO'dan Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna krizine kilitlenmiş durumda.

Dün akşam saatlerinde kameraların karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti ismindeki sözde yönetimleri resmen tanıdı.

Putin'in bu kararının ardından Avrupa Birliği ve çok sayıda ülkeden kınama geldi.

Rusya'nın tanıma kararına son olarak NATO tepki gösterdi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ PARÇALIYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını bildirerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"DONETSK VE LUGANSK UKRAYNA'NIN PARÇASIDIR"

Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."

Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.

Vladimir Putin'den Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı VİDEO