NATO’dan Rusya’ya tahıl anlaşmasının yenilenmesi çağrısı

NATO, Ukrayna ile olan tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya’ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu.

Rusya’nın dün Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıkladı.

Bu kararın ardından NATO, Rusya’ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmasını ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa son vermesini istedi.

"Rusya'yı kararını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz"

Oana Lungescu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'yı kararını yeniden gözden geçirmeye ve gıdanın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için anlaşmayı acilen yenilemeye çağırıyoruz. Bu ihracatlar dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu."





Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin 29 Ekim'de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır." denilmişti.

İHA'nın haberine göre; öte yandan söz konusu anlaşmada İstanbul’da 22 Temmuz’da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda imzalanmış, tüm dünya Türkiye ve BM’yi anlaşmadaki rolü nedeniyle tebrik etmişti.



