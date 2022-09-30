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    NATO'dan Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'ya tepki

    Tek taraflı referandum sonrası Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasıyla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Bu kararı asla tanımayacağız" dedi.
    • 30.09.2022 - 19:19
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    NATO'dan Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya'ya tepki

    Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak düzenlenen referandumların ardından Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı bugün attı.

    23-27 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren referandumların sonucunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldı.

    Kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurdu.

    NATO'dan Rusya'nın ilhak kararına ilişkin açıklama geldi.

    "İlhak kararını asla tanımayacağız"

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi.

    "Gayrimeşru ve yasa dışı"

    Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildiren Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusuna da değindi.

    Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." dedi.

    NATO dan Ukrayna nın 4 bölgesini ilhak eden Rusya ya tepki #1


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