Petrol
82.02
-0.82%
Euro
19.855
-0.22%
Dolar
18.6224
0.00%
Altın
1.072
-0.87%
Borsa
5067
0.00%
Bitcoin
335.061
-0.09%
BTXN Coin
5.26
-1.12%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar euroya çıktı

    NATO'nun 2023 askeri bütçesinin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euro olması kararlaştırıldı.
    • 15.12.2022 - 07:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar euroya çıktı

    NATO’dan yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin uzlaşısıyla askeri bütçenin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar euroya çıkarılmasının yanı sıra sivil bütçe de yaklaşık yüzde 28 yükseltilerek 370,8 milyon euroya çıkarıldı.

    Stoltenberg'den daha çok yatırım çağrısı

    AA'nın haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bütçe artışının, haziranda Madrid’de yapılan NATO Zirvesi'nde NATO müttefiklerinin koyduğu hedefe ulaşılması arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

    Stoltenberg, "NATO içinde birlikte daha fazla ve daha iyi yatırım yapmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar euroya çıktı #1

    NATO bütçesi nerelerde kullanılıyor

    NATO’nun sivil bütçesi, personel, operasyon maliyetleri ve NATO karargahının program harcamaları gibi giderlerde kullanılıyor.

    Askeri bütçe ise NATO operasyonları, misyonları ve karargahtaki komuta yapısının işletme maliyetlerinde kullanılıyor.

    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar euroya çıktı #2

    Sivil ve askeri bütçenin yanı sıra ittifakın üçüncü ortak fonlu unsuru olan NATO Güvenlik Yatırım Programının (NSIP) 2023 için harcama tavanı da yüzde 26,6 artışla 1 milyar euro olarak belirlendi. NSIP kapsamında NATO’nun büyük inşaat ve komuta kontrol sistem yatırımları hayata geçiriliyor.


    Bayraktar Kızılelma havalandı
    Gündem

    Bayraktar Kızılelma havalandı

    Tablet kullanımı çocukları olumsuz etkilyor
    Teknoloji

    Tablet kullanımı çocukları olumsuz etkilyor

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir