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    NATO'nun dış işleri bakanları, 4 Mart’ta acil toplanacak

    NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 22:25
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    NATO'nun dış işleri bakanları, 4 Mart’ta acil toplanacak

    Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğin bildirildi.

    4 MART'TA TOPLANACAKLAR

    NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarılarak, toplantının Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapılacağı açıklandı.

    Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlık edeceği belirtildi.NATO nun dış işleri bakanları, 4 Mart’ta acil toplanacak #1


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