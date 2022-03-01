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NATO'nun dış işleri bakanları, 4 Mart’ta acil toplanacak

NATO'nun dış işleri bakanları, 4 Mart’ta acil toplanacak

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.