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    NATO'nun paylaşımı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

    NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunanistan'ı çıldırttı. Paylaşım Yunan medyası tarafından tepkiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:39
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    NATO'nun paylaşımı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

    NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi.

    Kutlama mesajı yayınlandı

    NATO'nun bu paylaşımı sonrası Yunanistan ayağa kalktı.

    Yunanistan medyasında paylaşıma ilişkin yapılan haberlerde NATO'ya tepki gösterildi.

    NATO nun paylaşımı Yunanistan ı ayağa kaldırdı #1

    Yunan medyası NATO'ya tepkili

    Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" başlığıyla bir haber yayınladı.

    NATO nun paylaşımı Yunanistan ı ayağa kaldırdı #2


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