NATO'nun paylaşımı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunanistan'ı çıldırttı. Paylaşım Yunan medyası tarafından tepkiyle karşılandı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi.

Kutlama mesajı yayınlandı

NATO'nun bu paylaşımı sonrası Yunanistan ayağa kalktı.

Yunanistan medyasında paylaşıma ilişkin yapılan haberlerde NATO'ya tepki gösterildi.

Yunan medyası NATO'ya tepkili

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" başlığıyla bir haber yayınladı.