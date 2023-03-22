NATO'nun savunma harcamaları 1.17 trilyon dolara yükseldi NATO ülkelerinin 2022'de yaptığı savunma harcamaları, önceki yıla göre artarak 1,17 trilyon dolara çıktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yayınladığı 2022 Yıllık Raporu'nda NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 2021'de 1,15 trilyon dolar olan savunma harcamaları, 2022'de tahmini cari rakamlara göre 1,17 trilyon dolara çıktı.

NATO hedeflerini 7 yükle tutturdu

NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini geçen yıl 7 üye tutturdu. Bu ülkeler ABD, Yunanistan, Litvanya, Polonya, İngiltere, Estonya ve Letonya oldu. 2014'te Yunanistan, ABD ve İngiltere GSYH'nin yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırmıştı.

Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 1,37'si

2022'de Yunanistan GSYH'sinin yüzde 3,54'ü, ABD yüzde 3,46'sı, Litvanya yüzde 2,47'siyle savunma harcaması yaptı. Rapora göre, Türkiye ise GSYH'sinin yüzde 1,37'sinin savunma harcamalarına ayırdı.

Cari fiyatlarla, ilk sıradaki ABD'nin 2022'deki savunma harcaması 821 milyar dolar olurken onu 67,7 milyar dolarla İngiltere, 60,9 milyar dolarla Almanya, 52,4 milyar dolarla Fransa, 30,4 milyar dolarla İtalya ve 28,1 milyar dolarla Kanada takip etti.

Türkiye'nin NATO harcaması 11.9 milyar dolar

Diğer müttefiklerden Polonya 17,1 milyar dolar, Hollanda 15,6 milyar dolar, İspanya 14,9 milyar dolar, Türkiye 11,9 milyar dolar, Norveç 8,4 milyar dolar, Yunanistan ise 7,8 milyar dolarlık savunma harcamasında bulundu.

İttifakın toplam GSYH'sinin yüzde 54'ünü, toplam savunma harcamalarının ise yüzde 70'ini ABD yaptı.

Stoltenberg'den harcamaları artırma çağrısı

Genel Sekreter Stoltenberg, raporun tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, savunma harcamalarının Avrupa ve Kanada'da 8 yıldır üst üste arttığını söyledi.

Harcamaların cari olarak geçen yıl yüzde 2,2 arttığını kaydeden Stoltenberg, birçok NATO ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından harcamaları ciddi şekilde artırma taahhüdü yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Şimdi bu sözlerin gerçek nakite, sözleşmelere ve somut malzemelere dönüştürülme zamanı geldi." dedi.

"Daha fazlasını daha hızlı yapmalıyız." diyen Stoltenberg, şöyle devam etti: