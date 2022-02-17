Nayib Bukele'den ABD'ye Bitcoin tepkisi: Koloniniz değiliz

ABD'li bir grup senatörün Bitcoin'le ilgili girişimine Bukele tepki gösterdi. El Salvador lideri, paylaşımında alaylı bir ifadeye yer verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin konusunda ABD ile karşı karşıya geldi.

Senatörler Bob Menendez ve Jim Risch, El Salvador'un Bitcoin'i yasal araç olarak kabul etmesiyle ilgili ABD'nin finansal sistemine yönelik potansiyel risklere işaret ederek, söz konusu ülkedeki Bitcoin yasasının incelenmesini istiyor.

"ABD'NİN YAPTIRIM POLİTİKASINI ZAYIFLATIYOR"

Risch, yaptığı açıklamada, "Bu yeni politika, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirerek ABD yaptırım politikasını zayıflatma potansiyeline sahip." dedi.

Bukele, senatörlerin girişimini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ti'ye aldı.

SENATÖRLERE ALAYLI YANIT

Paylaşımına "Tamam moruklar" ifadesiyle başlayan Bukele, "Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde sıfır yargılama yetkiniz var. Sizin koloniniz, arka bahçeniz veya ön bahçeniz değiliz. İç işlerimizden uzak durun." dedi.

Bukele, "Kontrol edemediğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın." diye ekledi.

BITCOIN'İ TEDAVÜLE SOKAN İLK ÜLKE

El Salvador, geçen yıl Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Bitcoin, Orta Amerika ülkesinde yasal para birimi olarak kullanılıyor.

Geçtiğimiz ay ülke, 15 milyon dolar tutarında 410 Bitcoin satın almıştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve derecelendirme kuruluşları, El Salvador'un izlediği politikayla ilgili endişelerini dile getirmişti.