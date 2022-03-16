Nazanin Zaghari, İngiltere'ye dönmek üzere yola çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, çifte vatandaş Zaghari'nin ülkeye dönmekte olduğunu söyledi.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, İran'da casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklandı.

İngiltere-İran çifte vatandaşı, bugün serbest bırakıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ KARARI

Yıllarca hapishanede tutulan ismin İngiltere'ye dönmek üzere yola çıktığı belirtilirken, Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Enuşe Aşuri'nin bugün İngiltere'ye döneceğini ve Murad Tahbaz'ın izinli olarak hapishaneden serbest bırakıldığını doğrulayabilirim. Bugün ailelerine kavuşacaklar."

MURAD TAHBAZ AÇIKLAMASI

Truss, ayrıca, Murad Tahbaz'ın İran'dan ayrılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan Nazanin Zaghari'nin, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiğini bildirmişti.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan Nazanin Zaghari, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü.

REJİME KARŞI PROPAGANDA İDDİASI

Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.

İRAN-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİ ETKİLEDİ

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.

UÇAKTA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Öte yandan İngiltere'de Nazanin Zaghari'nin serbest bırakılması için yoğun kampanya yürüten muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Tulip Siddiq, Twitter'dan Nazanin'in uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

Siddiq, "6 uzun yıl oldu ve sonunda bu fotoğrafı paylaşabildiğime inanamıyorum. Nazanin şimdi havada ve İran'daki 6 yıllık cehennemden kaçıyor. Nazan'in, Gabriella (Nazanin'in kızı) ve Richard'a (eşi) kavuşmak için eve dönüş yolculuğu her geçen dakika daha da yaklaşırken, kalbim onlarla atıyor." ifadelerini kullandı.