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    NBA oyuncusu Damion Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay

    19’u çocuk toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA oyuncusu Damion Lee, ABD’de silah almanın bebek maması almaktan daha kolay olduğunu söyledi.
    • 25.05.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 13:14
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    NBA oyuncusu Damion Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay

    ABD’nin Teksas eyaletindeki Uvalde kentinde bulunan Robb İlköğretim Okulu’nda, 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısı 19 olurken, iki yetişkinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

    Teksas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki şüphelinin Uvalde Lisesi'ne gittiğini söyledi.

    Büyükannesini de vurdu

    Teksas Halk Sağlığı yetkilileri, saldırganın saldırı öncesi büyükannesini de vurduğunu ve yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

    Basına konuşan 4 kurbanın ailesi, yetkililerin kendilerinden kurbanların kimliklerinin tespiti için DNA örneği istediğini açıkladı.

    NBA oyuncusu Damion Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay #1

    “Ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum”

    Saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors’un Koçu Steve Kerr, ABD’nin silah kontrolü yasasını duygusal bir konuşmayla eleştirdi.

    DHA’da yer alan habere göre Kerr, “Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım, yeter.” dedi.

    ABD senatosundan geçmeyen tasarı

    Beyrut'ta 1984 yılında silahlı bir terörist saldırısında babasını kaybeden Koç Kerr, ABD’de ateşli silah satın alan kişilerin geçmişini daha sıkı kontrol etmelerini gerektiren tasarıyı defalarca desteklemiş ancak tasarı ABD senatosundan geçmemişti.

    NBA oyuncusu Damion Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay #2

    Azınlık liderine seslendi

    Takımı saldırıdan saatler sonra maça çıkacak olan Koç Kerr açıklamasında, ABD senatosu azınlık lideri Senatör Mitch McConnell’a seslenerek “Size soruyorum, Mitch McConnell, şiddet, okul ve süpermarket silahlı saldırıları hakkında bir şey yapmayı reddeden tüm senatörlere soruyorum. Size soruyorum: Kendi güç arzunuzu çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kiliseye gidenlerin hayatlarının önüne mi koyacaksınız? Çünkü görünen bu. Her hafta yaptığımız şey bu.” dedi.

    “Bir silah almak bebek maması almaktan daha kolay”

    Golden State Warriors’un Koçu Kerr, basın toplantısının sonunda yumruklarını masaya vurarak “İçler acısı.” dedi.

    Takımın oyuncularından Damion Lee ise ABD’deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, “Silahlar bu kadar kolay erişilebilir olmamalı. Şu anda bir silah almak bebek maması almaktan daha kolay. Yaşadığımız bu ülkede inanılmaz.” dedi.

    NBA oyuncusu Damion Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay #3

    “Bu, kontrol edebileceğimiz bir salgın”

    Teksas’ın Uvalde kentinde doğan ünlü Hollywood film yıldızı Matthew McConaughey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, kontrol edebileceğimiz bir salgın ve koridorun hangi tarafında olursak olalım, hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Daha iyisini yapmalıyız. Hiçbir ebeveynin Uvalde'deki ebeveynlerin ve onlardan önceki diğerlerinin yaşadıklarını yaşamaması için önlem alınmalıdır.” dedi.


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