NBA oyuncusu, Floyd protestosu için 15 saat yol yaptı

Boston Celtics'in oyun kurucusu Jaylen Brown, George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından, aracıyla 15 saatlik yolculuk yaparak Boston, Atlanta ve Georgia'daki protestolara katıldı.

George Floyd’un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi, ABD genelinde şiddet olaylarına varırcasına protesto edilirken, Boston Celtics’in oyun kurucusu Jaylen Brown da, arabasıyla 15 saat yolculuk yaparak Boston’dan Atlanta, Georgia’ya gittiğini ve buradaki eylemlere katıldığını açıkladı.

15 SAAT BOYUNCA YOLDAYDI

Kişisel Instagram hesabında yaptığı bir yayın esnasında konuya değinen Boston Celtics’in oyun kurucusu Jaylen Brown, "Georgia’ya mahalleme gitmek için 15 saat boyunca araba kullandım. Bu barışçıl bir eylem. Ünlü olmak, NBA oyuncusu olmak beni bu konu hakkında konuşmaktan hiçbir şekilde alıkoyamaz. İlk ve en önemlisi; ben bir siyahiyim ve bu topluluğun bir üyesiyim. Gördüğümüz adaletsizlik karşısında bir farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

"HERKESİN NASIL HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Brown şöyle devam etti:

“Genç bir birey olarak bizim bakış açımıza kulak vermelisiniz. 23 yaşındayım. Tüm cevaplara sahip değilim. Ancak herkesin nasıl hissettiğini emin olun, biliyorum.”

MEGAFONLA YÜRÜYÜŞE KATILDI, PANKART TAŞIDI

Aynı zamanda NBPA’de (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) başkan yardımcılığı görevini sürdüren Brown, elinde megafonla yürüyüşe katılırken Floyd’un hayatını kaybetmeden önce söylediği “Nefes alamıyorum” sözlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı.