Aile içi şiddet ihbarı üzerine gözaltına alınan NBA oyuncusu Jaxon Hayes’e uygulanan polis şiddetine ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, polisin Hayes’e orantısız güç uyguladığı görüldü.

ABD’nin Los Angeles kentinde, tüm dünyanın hafızalarına kazınan ve ABD’deki polis şiddetinin sembolü haline gelen George Floyd olayının yeni bir örneği daha yaşandı.

Aile içi şiddet ihbarı üzerine, NBA yıldızı Jaxon Hayes’in (21) evine giden polis, gözaltına direndiği gerekçesiyle şok tabancısı ve orantısız güç kullandı.

Jaxon Hayes, polisin üzerine çullandığı sırada tıpkı George Floyd gibi “Nefes alamıyorum.” diyerek engel olmaya çalıştı.

NBA’DE GEORGE FLOYD VAKASI

ABD polisi, bir yandan şok tabancası ile müdahale ederken, diğer yandan “Direnme.” diye bağırdı.

Olay kamuoyuna, ‘NBA’de George Floyd Vakası’ olarak yansıdı.

POLİS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Jaxson Hayes'in avukatlarının oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açan Los Angeles Polis Teşkilatı, dün olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.

NBA oyuncusu Jaxon Hayes’e uygulanan polis şiddeti kamerada VİDEO



SORUŞTURMA 1 YIL SÜREBİLİR

Görüntülerde, New Orleans Pelicans'ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı görüldü. Ayrıca, oyuncunun birkaç defa "Nefes alamıyorum." dediği tespit edildi.

Olaya ilişkin açılan soruşturmanın, 1 yıl sürebileceği ifade edildi.