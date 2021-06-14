Ned Price: Afrin saldırısını kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin kentindeki hastaneye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine saldırarak aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişiyi katletti, 32 kişiyi de yaraladı.

Masumların hedef alındığı saldırıya ABD'den kınama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı." ifadelerini kullandı.

ATŞEKES ÇAĞRISI

Bu saldırının, Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini belirten Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.