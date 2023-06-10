Neonazi dövmeli polisler Fransa'yı karıştırdı Kollarında Valknut üçgenli dövmeler taşıyan polisler, ülkede tartışmaların fitilini ateşledi. Polisler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

AA

Fransa'da bazı polislerin kollarında Valknut üçgenli dövmeler olduğu görüldü.

Neonazilerin kullandığı dövmeler, Avrupa ülkesinin gündemini meşgul etmeye başladı.

Neonazi dövmeli polis tartışması

Lille kentinde 6 Haziran'da düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösteride görevli olan polislerden bazılarının kollarındaki Valknut üçgenli dövmeler objektiflere yansıdı.

Bu dövmeyi Fransa'daki Neonaziler yaygın olarak kullanıyor. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar tartışma ve tepkiye neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Hauts-de-France bölgesinin Meclis üyesi Sarah Kerrich, bu hafta söz konusu polislerin dövmelerinin görüldüğü fotoğraf ve görüntüleri Ulusal Polis Soruşturma Birimi'ne (IGPN) göndererek soruşturma açılmasını talep etti.

Kerrich'in talebi, Kuzey'deki Asayiş Dairesi Müdürlüğü'ne (DDSP) iletildi. Sarah Kerrich, DDSP'nin konuyla ilgili dosya açtığını ve olayı soruşturacağını belirtti.

Fransa'da dövme yasağı

Ülkede görevi başındaki polislerin herhangi bir siyasi kuruluşa, dine, sendikaya ait olduğunu simgeleyen dövmeyi taşıması yasak.

Bu yıl yasalaşan emeklilik reformu emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını kapsıyor.