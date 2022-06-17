Petrol
120.63
0.68%
Euro
18.2202
-0.30%
Dolar
17.3157
0.10%
Altın
1.03
-0.23%
Borsa
251
1.00%
Bitcoin
366.375
-3.24%
BTXN Coin
8.58
-5.08%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Nepal, Everest'teki kamp alanını taşıyacak

    Güney Asya ülkesindeki kamp alanıyla ilgili taşınma hazırlıkları yapılıyor.
    • 17.06.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nepal, Everest'teki kamp alanını taşıyacak

    Dünyanın en yüksek dağı Everest'le ilgili radikal bir karar alındı.

    Dağcıların ilgi odağı halindeki noktada bulunan ana kamp alanı taşınacak.

    Nepal'de, Khumbu Buzulu üzerindeki kamp alanıyla ilgili karara gerekçe olarak, küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin bölgeyi güvensiz hale getirmesi gösterildi.

    Buzuldaki çatlakların sayısı arttı

    Yetkililer, ilkbahar döneminde kamp alanını yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, yeni ana kamp yerinin yıl boyunca buzla kaplı olmaması ve daha düşük rakımlı bir yer olması gerektiğini belirtti.

    Halihazırda Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanında, erimeyle suların buzula zarar verdiğini kaydeden araştırmacılar, dağcıların kamp alanında uyuması nedeniyle buzuldaki çatlakların sayısının arttığını söyledi.

    "Taşınmaya hazırlanıyoruz"

    Nepal Turizm yetkilisi Taranath Adhikari, konuya ilişkin, "Şimdi taşınmaya hazırlanıyoruz ve yakında tüm paydaşlarla istişarelere başlayacağız." ifadesini kullandı.

    Adhikari, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanının 5 bin 364 metre yükseklikte olduğunu belirterek, yeni kamp alanının 200-400 metre daha alçak rakımda olacağını kaydetti.

    Nepal, Everest teki kamp alanını taşıyacak #1

    9,5 milyon metreküp su kaybetti

    AA'nın aktardığına göre, bilim insanları, 2018’de yaptığı çalışmada, Himalayalar'da çok sayıda buzulun erimesi gibi, Khumbu Buzulu'nun da küresel ısınma nedeniyle eridiğini gözlemlemişti.

    Araştırmada, buzulun yılda 9,5 milyon metreküp su kaybettiği belirtilmiş, buzulun ana kampa yakın kısmında incelme yaşandığı tespit edilmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor
    Transfer dosyası

    Galatasaray, Cyle Larin'i istiyor

    Meslektaşını öldüren doktor: Şizofreniyim
    3. Sayfa

    Meslektaşını öldüren doktor: Şizofreniyim

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir