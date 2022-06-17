Nepal, Everest'teki kamp alanını taşıyacak

Güney Asya ülkesindeki kamp alanıyla ilgili taşınma hazırlıkları yapılıyor.

Dünyanın en yüksek dağı Everest'le ilgili radikal bir karar alındı.

Dağcıların ilgi odağı halindeki noktada bulunan ana kamp alanı taşınacak.

Nepal'de, Khumbu Buzulu üzerindeki kamp alanıyla ilgili karara gerekçe olarak, küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin bölgeyi güvensiz hale getirmesi gösterildi.

Buzuldaki çatlakların sayısı arttı

Yetkililer, ilkbahar döneminde kamp alanını yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, yeni ana kamp yerinin yıl boyunca buzla kaplı olmaması ve daha düşük rakımlı bir yer olması gerektiğini belirtti.

Halihazırda Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanında, erimeyle suların buzula zarar verdiğini kaydeden araştırmacılar, dağcıların kamp alanında uyuması nedeniyle buzuldaki çatlakların sayısının arttığını söyledi.

"Taşınmaya hazırlanıyoruz"

Nepal Turizm yetkilisi Taranath Adhikari, konuya ilişkin, "Şimdi taşınmaya hazırlanıyoruz ve yakında tüm paydaşlarla istişarelere başlayacağız." ifadesini kullandı.

Adhikari, Khumbu Buzulu üzerinde yer alan kamp alanının 5 bin 364 metre yükseklikte olduğunu belirterek, yeni kamp alanının 200-400 metre daha alçak rakımda olacağını kaydetti.

9,5 milyon metreküp su kaybetti

AA'nın aktardığına göre, bilim insanları, 2018’de yaptığı çalışmada, Himalayalar'da çok sayıda buzulun erimesi gibi, Khumbu Buzulu'nun da küresel ısınma nedeniyle eridiğini gözlemlemişti.

Araştırmada, buzulun yılda 9,5 milyon metreküp su kaybettiği belirtilmiş, buzulun ana kampa yakın kısmında incelme yaşandığı tespit edilmişti.