İHA
Güney Asya ülkesi Nepal'de son 24 saattir aralıksız yağan yağmur, sel ve heyelanları beraberinde getirdi.
Su seviyelerinin arttığı nehirler taştı, başkent Katmandu dahil farklı bölgelerde yollar ve köprüler sular altında kaldı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki, heyelanların 28 noktada karayollarını kapattığını, temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Katmandu Havaalanı Sözcüsü Rinji Sherpa ise birçok iç hat uçuşunun aksadığını aktardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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