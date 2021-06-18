Etkili olan şiddetli yağışlar nedeni ile sel ve heyelan felaketi yaşandı. Onlarca insan hayatını kaybederken, birçok yapı zarar gördü.

Nepal’de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Sokaklar ve caddeler sular altında kaldı.

Birçok bölgede yağışların etkisi ile heyelan meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir inşaatta çalışan 1'i Hint, 2'si Çinli işçi olmak üzere toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

25 KİŞİ KAYBOLDU

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Çin'in Tibet bölgesini çevreleyen ve dağlık bir alan olan Sindhupalchowk ile ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sellerde toplam 25 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Nepal’de sel ve heyelan felaketi can aldı VİDEO



“ÇİNLİ ŞİRKET İÇİN ÇALIŞIYORLARDI”

Katmandu'nun kuzeydoğusundaki Sindhupalchowk'a bağlı Melamchi yakınlarında, sel nedeni ile hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bölge yetkilisi Baburam Khanal yaptığı açıklamada, "Yabancı uyruklular bir içme suyu projesi yürüten Çinli şirket için çalışıyorlardı.” bilgisini paylaştı.

KÖPRÜLER YIKILDI

Farklı bölgelerde nehirler üzerindeki köprüler yıkıldı.

Çok sayıda ev ve balık çiftlikleri hasar gördü.

Ülkede, haziran ayında başlayıp eylül ayına kadar süren muson yağmurları her yıl yüzlerce insanın ölümüne yol açıyor.