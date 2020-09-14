Nepal’de toprak kayması: 11 ölü 20 kayıp

Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de kayboldu.

Nepal hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusundaki 3 köyde etkili olan sağanak heyelana yol açtı.

11 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evlerin toprak altında kaldığı bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarda 11 kişinin cesedine ulaşıldı, en az 20 kişi ise kayıp.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, 350'DEN FAZLA CAN ALDI

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülkede bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle kaydedilen ölü sayısı 351'e ulaştı.

Ülkede muson sezonunda görülen sağanak eylül ayında sona eriyor.