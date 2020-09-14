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    Nepal’de toprak kayması: 11 ölü 20 kayıp

    Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de kayboldu.
    • AA
    • 14.09.2020 - 04:06
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    Nepal’de toprak kayması: 11 ölü 20 kayıp

    Nepal hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusundaki 3 köyde etkili olan sağanak heyelana yol açtı.

    11 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Evlerin toprak altında kaldığı bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarda 11 kişinin cesedine ulaşıldı, en az 20 kişi ise kayıp.

    Nepal’de toprak kayması: 11 ölü 20 kayıp #1

    ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, 350'DEN FAZLA CAN ALDI

    İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülkede bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle kaydedilen ölü sayısı 351'e ulaştı.

    Ülkede muson sezonunda görülen sağanak eylül ayında sona eriyor.

    Nepal’de toprak kayması: 11 ölü 20 kayıp #2

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