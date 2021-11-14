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    Nepal'de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı

    Mustang Bölgesi’nde yerleşim yerine çığ düşmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 17:38
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    Nepal'de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı

    Nepal’in batısında bulunan Mustang Bölgesi’nde çığ meydana geldi.

    Dağın tepesinden yerleşim alanına ulaşan çığ, bölgede bulunan bir ortaokula düştü.

    11 KİŞİ YARALANDI

    Olayda okulda bulunan 7’si öğrenci 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 150 ineğin de kaybolduğu ifade edildi.

    Mustang Bölge Görevlisi Netra Prasad Adhikari, buzul parçalarının dağın tepesinden kopup geldiğini ifade ederek, “Herkes bölgeden kaçarak hayatta kalmayı başardı. Toplamda 11 kişi yaralandı ve yerel hastanede tedavi altındalar” dedi.

    O ANLAR KAMERADA

    Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlatırken çığ düşme anı kameralara yansıdı.

    Nepal'de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı ViDEO

    Nepal de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı #1

    Nepal de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı #2

    Nepal de yerleşim yerine çığ düştü: 11 yaralı #3

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