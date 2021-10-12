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    Nepal'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü

    Nepal'de ülkenin kuzeybatısındaki bir otobüs kazasında en az 25 kişinin öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
    • AA
    • 12.10.2021 - 23:19
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    Nepal'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü

    Mugu ilçesinden geçen otobüsün kaza yapması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    BBC'nin haberine göre, kazanın nedeni belli olmazken, otobüsün frenlerinin arızalanmasıyla ilgili bir sorun yaşamış olabileceği belirtildi.

    TEPEDEN YUVARLANDI

    Yerel basında yer alan görüntülerde, bir tepenin eteğinde devrilen otobüsün enkazı yer aldı.

    Polis, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

    DİNİ FESTİVALDEN DÖNÜYORLARDI

    Otobüstekilerin birçoğunun Nepal ve Hindistan'da büyük bir dini festival olan Dashain kutlamalarının ardından evlerine dönmekte olduğu sanılıyor.

    Nepal de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü #1

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