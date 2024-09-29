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Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 151'e yükseldi

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 151'e yükseldi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi.