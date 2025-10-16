Nestle, 16 bin çalışanını işten çıkaracak

Nestle, yılın ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 oranında artış gösterdi. Ancak, Çin pazarındaki zayıf performans genel büyümeyi sınırladı.

MALİYET AZALTMA PROGRAMI

Gıda devi Nestle, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma hedefiyle küresel çapta yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, bu kapsamda iki yıl içinde 16 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Açıklamaya göre, işten çıkarılacakların 12 bini beyaz yakalı çalışanlardan, kalan 4 bini ise üretim ve tedarik zinciri birimlerinden oluşacak.

"ZOR AMA GEREKLİ BİR DÖNÜŞÜM"

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketin küresel dinamiklere uyum sağlamak zorunda olduğunu vurguladı:

Dünya hızla değişiyor, biz de bu değişime ayak uydurmak için dönüşüm sürecimizi hızlandırmak zorundayız. Bu süreç, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak gibi zor ama gerekli kararları da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız.

Şirketin açıklamasında, Çin’deki satışların zayıflaması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, hem ekonomik yavaşlamadan hem de tüketici güvenindeki düşüşten kaynaklanıyor.