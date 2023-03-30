Nestle, Fransa'da bakteri çıkan pizzaların ardından Buitoni'nin fabrikasını kapattı Donmuş pizzalardan yiyen onlarca kişiye bakteri bulaştı. İki can kaybının yaşanmasına neden olan olay sonrası fabrika kapatıldı.

AA

Fransa, geçen yıl pizzalardan çıkan bakterinin yol açtığı ölümlerle sarsıldı.

"E.coli" bakterisi nedeniyle 48’i çocuk 56 kişiye bakteri bulaştı. İki çocuk hayatını kaybetti.

Nestle, sahibi olduğu Buitoni marka donmuş pizzaların üretildiği fabrikayı kapatmaya karar verdi.

Faaliyetlerini durdu

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın Caudry kentindeki fabrika, mart başından bu yana faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Fabrika çalışanlarının bağlı olduğu sendika da Fransız basınına "artık burada üretim yapılmayacağını" aktardı.

Pizzarlardan yiyenlere bakteri bulaştı

Nestle grubuna ait Buitoni marka Fraich'Up donmuş pizzalar, 18 Mart 2022'de "E.coli" bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı. Basında, pizzaları tüketen 75 kişiye bakteri bulaştığı haberi yer almıştı.

İki çocuk hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumu da 8 Nisan 2022'de söz konusu pizzaları tükettiği için 48'i çocuk 56 kişiye "E.coli" bakterisi bulaştığının ve 2 çocuğun bu nedenle yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini bildirmişti.

Pizza üretim hattında kurtçuklar görüldü

Fabrikanın eski bir çalışanının Mart 2022'de medyayla paylaştığı fotoğraflarda, pizza üretim hattında kurtçuklar, duvarlarda mantarlar, yerlerde yiyecek parçaları, ağzı açık çöplerin olduğu görülmüştü.

Hijyen koşulları yetersiz

Nord bölgesi Valiliği, 1 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, Caudry'de Buitoni pizzaları üreten fabrikada yapılan 2 denetimde, hijyen koşullarının yetersiz olduğunun tespit edildiğini, bu nedenle fabrikada pizza üretiminin yasaklandığını duyurmuştu.