Netahyahu'dan Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonlara ilişkin açıklama İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi’ne yönelik devam eden operasyonların ortasında olduklarını belirterek, İsrail'in saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.

İHA

İsrail’in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarına yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, devam eden operasyonların ortasında olduklarını belirterek, "İslami Cihad Hareketi’ne şimdiye kadar aldığı en önemli darbeyi vurduk" ifadelerini kullandı.

"Sizi nerede ve ne zaman vuracağımıza biz karar veririz"

Netanyahu, “Sizi her yerde görüyoruz; saklanamazsınız ve size nerede ve ne zaman vuracağımıza biz karar veririz” ifadelerini kullanarak, saldırılarda İslami Cihad Hareketi’nin silah depolarını ve silah üretim tesislerini vurduklarını açıkladı.

İsrail, 133 noktayı vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarda yerel saatle 21.30 itibariyle 133 noktayı vurulduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi’nden şu ana kadar 469 roket ve havan topu atıldığını belirten IDF, bunlardan 333’ünün İsrail topraklarına düştüğü, 107’sinin ise Gazze Şeridi’ne düştüğü ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin roketlerin 153'ünü engellediğini aktaran IDF, yerleşim yerlerine düşen az sayıdaki roket ve havan topu nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Ateşkes iddiası

İsrail’in saldırılarda hedef aldığını söylediği İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Dawoud Shehab yaptığı açıklamada, Mısır’ın taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını ifade etmişti. Mısır medyası, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Can kaybı 21'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 6’sı çocuk toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 21’i çocuk toplam 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.