Netanyahu: Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda Batı Şeria'da yasadışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırıda 4 İsrailli yerleşimcinin öldürülmeisne ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mücadeleye devam mesajı verdi..

İHA

İşgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci öldürüldü..

Konuya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamada bulundu.

"Yeneceğiz"

"Bize zarar veren ya hapiste ya da mezardadır" diyen Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Burada da bu böyle olacak. Tüm seçenekler masada. Terörle tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz ve yeneceğiz.

İkinci saldırgan da vurularak etkisiz hale getirildi

Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli ölmüş, 4 İsrailli de yaralanmıştı. Filistinli olduğu açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis güçleri, ikinci bir saldırganı Filistin'in Tubas kasabası yakınlarında vurarak etkisiz hale getirdi.

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 kişinin büyük ihtimalle Hamas'la bağlantılı olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail güçlerinin dün Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı.