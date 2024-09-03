Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan vazgeçmeyecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesindeki anlaşma çağrılarına rağmen Philadelphia Koridoru’ndaki varlıklarını sürdüreceklerini belirterek, “Savaşın hedeflerine ulaşması Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ülkesinde yoğun eleştirilere maruz kalırken, bu tutumunu sürdüreceğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’nda İsrail’in varlığını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Netanyahu, “Savaşın hedeflerine ulaşmak Philadelphia Koridoru’ndan geçiyor” dedi.

"HAMAS BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK"

Hafta sonu Gazze Şeridi'nde altı esirin cansız bedeninin bulunmasına değinen Netanyahu, “Onları canlı olarak geri getiremediğimiz için sizden özür diliyorum. Çok yaklaşmıştık ama başaramadık. Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve esir değişimi konusunda kararlılığını yineleyen Netanyahu, “Maalesef Hamas'tan aynı kararlılığı göremedik. Başkan Biden'ın 31 Mayıs'ta sunduğu formül üzerinde ve 6 Ağustos'ta önerilen ‘nihai köprü planı’ üzerinde mutabık kaldık, ancak Hamas her iki öneriyi de reddetti” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)