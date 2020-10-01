Netanyahu, İsrail'de karantinayı 1 yıl uzatmayı planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için başlatılan karantinanın bir yıl sürebileceğini söyledi.

Dünya koronavirüs salgınının pençesinde. Birçok ülke, özellikle gelişmiş devletler dahil salgınla mücadelede yetersiz kalırken, Orta Doğu ülkesi İsrail'de vakalar ve ölümler az olsa da sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salgını etkisini azaltmak için aldığı 3 haftalık karantina kararını daha da uzatabileceklerini açıkladı.

"KARANTİNA BU KEZ BİR YIL SÜREBİLİR"

Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisindeki Koronavirüs ile Mücadele Kurulunun 1500 hasta kapasiteli sağlık sisteminin hazırlanması ve karantinanın sona ermesi stratejisi hakkında gerçekleştirdiği oturumda konuştu.

İsrail Başbakanı, "Bu kez karantina yavaş ve kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek, altı aydan bir yıla kadar sürebilir. Koronavirüsün ilk dalgasında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde karantinadan çıkmayacağız." dedi.

Netanyahu, kışa kadar kritik durumdaki 5 bin hastayla ilgilenmek için bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.

"MUHALİFLERİ SUSTURMAK İSTİYOR" ELEŞTİRİSİ

Netanyahu'nun bu açıklamasının, kendisi hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına ve kısıtlamalara yönelik protestoları sindirme amacını taşıdığı iddia edildi.

18 EYLÜL'DE 3 HAFTALIK KARANTİNA KARARI

Netanyahu hükümeti, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Karantina bir aydan az olmaz, daha da uzun sürebilir." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de bugüne kadar 1552 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı da 243 bini geçti.