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AA

Gazze'de kadın ve çocuk demeden katliamlarını sürdüren İsrail, Lübnan'a da saldırmaya başladı.

İsrail'in Lübnan'da başlattığı bombardımanın ardından Lübnan’daki Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor.

Hizbullah'ın son saldırısı, dün gece Hayfa kentinin güneyindeki İHA saldırısına hedef olan Golani eğitim üssüne oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün saldırıya uğrayan bölgeyi ziyaret etti.

"LÜBNAN'IN HER YERİNE ACIMASIZCA SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Burada konuşan Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam edeceğini belirterek, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum; Lübnan'ın her yerinde, Beyrut'ta da Hizbullah'a acımasızca saldırmaya devam edeceğiz" dedi.

HİZBULLAH İSRAİL'İN ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU

İsrail ordusu, dün Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak ve Beyrut'taki Basta ile Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, "İsrail ordusuna bağlı Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla saldırı düzenlendiği" ifade edilmişti.

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İSRAİL'İN SALDIRILARINDA LÜBNAN'DA 2 BİN 309 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.