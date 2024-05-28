İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor...
Durmak bilmeyen İsrail, bir kez daha Refah'a saldırdı.
Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kenti bombalayan katiller ordusu, 23'ü kadın ve çocuk olmak üzere en az 45 kişiyi öldürdü..
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.
Netanyahu 'trajik hata' dedi
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.
Netanyahu protesto edildi
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.
Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.
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