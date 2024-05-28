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Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili skandal açıklama! "Trajik bir hata"

Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili skandal açıklama! "Trajik bir hata" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı ve en az 45 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili konuştu.