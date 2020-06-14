Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İsrail’de de etkisini arttırmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

KARANTİNAYA GEREK DUYULMADI

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.

Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.