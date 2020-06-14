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Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.
- İHA
- 14.06.2020 - 01:18
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İsrail’de de etkisini arttırmaya devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.
KARANTİNAYA GEREK DUYULMADI
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.
Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.