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    Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı

    Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 01:18
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    Netanyahu’nun korumaları koronaya yakalandı

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, İsrail’de de etkisini arttırmaya devam ediyor.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

    KARANTİNAYA GEREK DUYULMADI

    Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.

    Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.

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