Petrol
95.48
0.88%
Euro
18.4211
0.34%
Dolar
18.6183
0.17%
Altın
988.99
0.38%
Borsa
4062
0.18%
Bitcoin
384.055
-0.37%
BTXN Coin
10.31
-1.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Netanyahu'nun ortağı Pindrus'tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz

    Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Yitzhak Pindrus, "Biz medeni insanlarız. Bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız" dedi.
    • 02.11.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Netanyahu'nun ortağı Pindrus'tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz

    İsrail'de dün erken genel seçimler düzenlendi.

    Kesin olmayan sandık çıkış anketlerine göre, Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok, hükümeti kurmaya yakın görünüyor.

    Blok üyelerinden dindar Yahudi milletvekili Yitzhak Pindrus, siyasi muhaliflerini sert sözlerle hedef aldı.

    Netanyahu'nun koalisyon bloku önde

    Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

    Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 67 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

    "Bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız"

    Sağcı Netanyahu blokunun ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Pindrus, seçim zaferi sonrası muhaliflerine gönderdiği bir mesajda, "Biz size, bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız." derken, bir yandan da onlara hakaret etti.

    "Sizin gibi hayvan değiliz"

    Yediot Ahronot gazetesine konuşan Pindrus, "Biz medeni insanlarız, sizin gibi hayvan değiliz. Çaldığınız hükümette hepimizi ezip geçtiniz. Bizim paçavra olduğumuzu düşündünüz. Biz insanız." ifadelerini kullandı.

    Netanyahu nun ortağı Pindrus tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz #1

    "Size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız"

    Seküler Yahudilere karşı katı tutumuyla bilinen dindar "Haredim" Yahudisi Pindrus, "Haklarımıza sahip çıkacağız ama sizi nasıl biraz taciz edebiliriz veya size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız. Biz sizin gibi değiliz. Probleminiz mi var? O zaman aynaya bakın, bize değil." diye konuştu.

    Aşırı sağ ittifakın seçim zaferi

    İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

    Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.

    Netanyahu nun ortağı Pindrus tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz #2

    AA'nın aktardığına göre, bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

    Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

    İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum
    Gündem

    Turizmcinin isyanı: Çalıştıracak eleman bulamıyorum

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis
    3. Sayfa

    Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladı: 4 yıl 17 ay hapis

    Görüş Bildir