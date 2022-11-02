Netanyahu'nun ortağı Pindrus'tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz

Netanyahu'nun ortağı Pindrus'tan muhaliflere tepki: Sizin gibi hayvan değiliz

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Yitzhak Pindrus, "Biz medeni insanlarız. Bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız" dedi.

İsrail'de dün erken genel seçimler düzenlendi.

Kesin olmayan sandık çıkış anketlerine göre, Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok, hükümeti kurmaya yakın görünüyor.

Blok üyelerinden dindar Yahudi milletvekili Yitzhak Pindrus, siyasi muhaliflerini sert sözlerle hedef aldı.

Netanyahu'nun koalisyon bloku önde

Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 67 sandalyeye ulaşmış görülüyor.

"Bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız"

Sağcı Netanyahu blokunun ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nden Milletvekili Yitzhak Pindrus, seçim zaferi sonrası muhaliflerine gönderdiği bir mesajda, "Biz size, bize davrandığınız gibi zalimce davranmayacağız." derken, bir yandan da onlara hakaret etti.

"Sizin gibi hayvan değiliz"

Yediot Ahronot gazetesine konuşan Pindrus, "Biz medeni insanlarız, sizin gibi hayvan değiliz. Çaldığınız hükümette hepimizi ezip geçtiniz. Bizim paçavra olduğumuzu düşündünüz. Biz insanız." ifadelerini kullandı.

"Size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız"

Seküler Yahudilere karşı katı tutumuyla bilinen dindar "Haredim" Yahudisi Pindrus, "Haklarımıza sahip çıkacağız ama sizi nasıl biraz taciz edebiliriz veya size nasıl zarar verebiliriz arayışında olmayacağız. Biz sizin gibi değiliz. Probleminiz mi var? O zaman aynaya bakın, bize değil." diye konuştu.

Aşırı sağ ittifakın seçim zaferi

İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.

Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.

AA'nın aktardığına göre, bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi. Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.

Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.

İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.