AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki çekmeye devam ediyor.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine tepkiler tansiyonu yükseltmiş, halk sokaklara dökülmüştü.

Gerilim sürüyor

Bu nedenle on binlerce kişi, başkent ve diğer kentlerde toplandı.

Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek meydanlara inerek gösteri düzenlendi.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektörleri gibi meslek gruplarının çağrıları gerilimi yeniden yükseltti.

Netanyahu'nun yargı reformunu protesto etmek için binlerce vatandaş sokaklara döküldü
Netanyahu hükümeti protesto ediliyor

Yolu kapattılar

Toplanan bir grup Netanyahu hükümeti karşıtı gösterici, Tel Aviv- otoyolunun Kudüs yönünü kapattı.

Araçlar sabah trafiğinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Güvenlik güçlerinden sert müdahale

İsrail polisi, göstericileri yoldaki tek şeritten uzaklaştırarak trafiğin geçişini sağlamaya çalıştı.

İsrail polisi, göstericilere TOMA ile müdahale etti.