Euro
15.49
-0.53%
Dolar
14.26
0.31%
Altın
912.35
1.46%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
549.491
-3.24%
BTXN Coin
37.89
-0.55%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya alacak

    ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 05:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Netflix, Rusya'daki hizmetlerini askıya alacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin California eyaleti merkezli teknoloji, medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix’ten, Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararı geldi.

    Netflix tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da akışlı video yayın hizmetlerini satma ve sağlama hizmetlerinin askıya alınacağı kaydedildi.

    "RUSYA'DAKİ HİZMETİMİZİ ASKIYA ALMAYA KARAR VERDİK"

    Şirket yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya'daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

    Netflix, mevcut abone hesaplarına ne olacağını veya bu konunun ne zaman yeniden değerlendireceğini ise belirtmedi.

    Netflix, Rusya daki hizmetlerini askıya alacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
    Dünya

    Zelenski, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı
    İç Haber

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı

    Görüş Bildir